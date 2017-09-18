Ярославль, 18 сентября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Заверения регионального правительства о том, что переход самого большого района Ярославля — Дзержинского — на обслуживание ЯроблЕИРЦ пройдет гладко, пока не соответствуют действительности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По нашим данным, произошел срыв платежей подрядчикам, которые обслуживают жилой фонд.

Жители Дзержинского района ждут платежки

«С этого месяца УК Дзержинского района выставляет квитанции через ЯроблЕИРЦ. На данный момент идет капитальный срыв платежей, подрядчики не получили ни копейки от Управляющей компании. Соответственно, идет срыв работ, а самое главное, срыв выплаты заработной платы работникам. Насколько я понимаю, теперь деньги поступают сразу подрядчику из ЯроблЕИРЦ по графику, предоставленному Управляющей компанией» — сообщил на условиях анонимности представитель одной из коммунальных организаций.

Речь идет о работах по текущему ремонту жилого фонда, вывозу мусора, уборке территории.

Задержка по платежам превысила неделю. Где находятся деньги и почему они не поступили к подрядчикам — в ЯроблЕИРЦ пояснить не смогли.

Возникли сложности с переходом на обслуживание ЯроблЕИРЦ и у жителей Дзержинского района. Многие из них до сих пор не получили платежные квитанции.

«Нам обычно приносят расчетные листки до 12-го числа каждого месяца, чтобы до 15-го мы смогли все оплатить без пеней. Но на дворе уже 18 сентября, а квитанций нам так и не принесли» — говорит жительница дома №52 корпус 3 по улице Громова.

«Оплачиваем услуги поставщиков мы, а не ЯроблЕИРЦ. Ни с чем задержки не связаны, сегодня все будет погашаться. Все идет в рамках договора, у нас были спорные моменты с поставщиками, мы считали, что они неправильно нам выставляют счета, сейчас разобрались, все будем гасить» — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор Управдома Дзержинского района Сергей Сенькичев.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.