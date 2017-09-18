Найдено тело одного из 3-х подростков, пропавших в июне на Ладоге в Карелии
Петрозаводск, 18 сентября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. В заливе Импилахти Ладожского озера найдено тело 16-летнего подростка, перевернувшегося вместе с приятелями на лодке 19 июня текущего года. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проинформировало 18 сентября Следственное управление СКР по Карелии.
«Причина смерти потерпевшего будет установлена в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечает пресс-служба следственного органа.
Судьба еще двоих пропавших людей — молодого человека и девушки — остается неизвестной. Их поиски продолжаются.
Напомним, 19 июня 2017 вечером во время шторма в Импилахтинском заливе на Ладоге перевернулась лодка с пятью молодыми людьми, 15−17 лет. Двое из них смогли спастись: один юноша выплыл на берег, его заметили и спасли туристы, через некоторое время отправившиеся на поиски местные жители нашли второго.
Была развернута масштабная поисково-спасательная операция на воде земле и воздухе, однако, результатов в течение всего лета она не принесла.
Органами СКР возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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После этой трагедии власти Карелии объявили об ужесточении требований по соблюдению мер безопасности на воде.