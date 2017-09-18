Петрозаводск, 18 сентября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. В заливе Импилахти Ладожского озера найдено тело 16-летнего подростка, перевернувшегося вместе с приятелями на лодке 19 июня текущего года. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проинформировало 18 сентября Следственное управление СКР по Карелии.

ГУ МЧС по Карелии Залив Импилахти Ладожского озера

«Причина смерти потерпевшего будет установлена в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечает пресс-служба следственного органа.

Судьба еще двоих пропавших людей — молодого человека и девушки — остается неизвестной. Их поиски продолжаются.

Напомним, 19 июня 2017 вечером во время шторма в Импилахтинском заливе на Ладоге перевернулась лодка с пятью молодыми людьми, 15−17 лет. Двое из них смогли спастись: один юноша выплыл на берег, его заметили и спасли туристы, через некоторое время отправившиеся на поиски местные жители нашли второго.

Была развернута масштабная поисково-спасательная операция на воде земле и воздухе, однако, результатов в течение всего лета она не принесла.

Органами СКР возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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После этой трагедии власти Карелии объявили об ужесточении требований по соблюдению мер безопасности на воде.