Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

09:56 18 сентября в Замоскворецком суде Москвы начинается очередное судебное заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки в размере $2 млн за положительное заключение о возможности приобретения государственного пакета акций «Башнефти». Суду вновь предстоит допрос свидетелей. Напомним, что предыдущее заседание по делу Улюкаева состоялось 13 сентября. ИА REGNUM ведёт очередную прямую трансляцию с заседания.

09:58 Алексей Улюкаев на месте. Заседание начинается.

10:00 Улюкаев и адвокаты в полном составе на месте. Все ждут обвинителей и судью.

10:01 Улюкаев на этот раз общаться с журналистами вообще не стал.

10:04 Улюкаев начал перешучиваться с адвокатами.

10:05 Обвинители прибыли.

10:08 Судьи до сих пор нет.

10:17 Судья на месте.

10:17 Просят допросить свидетеля Калугина. Защита не возражает.

10:20 Действующий сотрудник ФСБ Алексей Калугин.

10:21 Он заявил, что прибыл к офису «Роснефти» 14 ноября для осмотра места происшествия. Якобы была информация о том, что была вероятность совершения противоправных деяний.

10:22 В 17:30, когда свидетель уже прибыл, во дворе «Роснефти» был остановлен БМВ и из автомобиля вышел водитель и Улюкаев. Чтобы всё было законно, были приглашены понятые, специалисты и оперативники. Калугин участвовал в досмотре автомобиля. В машине была обнаружена корзинка и коричневая сумка, как и говорилось много раз прежде.

10:23 Свидетель помнит фамилию водителя — Макаров. Перед осмотром места происшествия Макаров и Улюкаев против осмотра не возражали.

10:23 Прокурор Непорожный просит детально описать процедуру осмотра. Улюкаев и Макаров не ответили на его вопрос, кто поместил сумку в багажник: «Сказали, что не знают, кто поместил сумку в багажник».

10:28 Далее были проведены оперативные мероприятия — обработка сумки специальных раствором, произведены смывы с рук и так далее. Калугин предложил дальнейший осмотр после этого провести в помещении, ибо было холодно, а Улюкаев был одет легко. Сумка была закрыта. Он попросил добровольно показать, что находится в карманах. В кармане брюк Улюкаева оказался ключ. На ключе было обнаружено свечение (видимо, указывающее на касание Улюкаевым). Затем открыли сумку, где были обнаружены деньги. Улюкаев ничего не смог ответить по поводу того, откуда они взялись.

10:28 Прокурор: В самом начале, когда вы увидели Улюкаева, спросили ли, почему он вообще здесь находится? Свидетель: Да. На это он ответил, что прибыл на встречу с Сечиным.

10:29 Прокурор: Задавали ли прямой вопрос, находятся ли в автомобиле денежные средства?

10:30 Свидетель (небольшая пауза): Уже не могу вспомнить подробности обстоятельств.

10:30 Свидетель: Багажник открыл Макаров, у него был ключ. Сумка находилась с левой стороны, в глубине багажника. С правой стороны была корзина.

10:31 «Корзина была упакована в полупрозрачный материал. Я видел, что там было три бутылки вина», — пояснил Калугин.

10:31 Прокурор: Пояснил ли он, откуда эта сумка?

10:32 Свидетель повторил: Нет, Улюкаев сказал, что не знает, как эта сумка появилась в машине. Свидетель помнит фамилию одного из участвовавших в задержании оперативников — Комаров.

10:32 Прокурор: У Макарова и Улюкаева были обнаружены светящиеся элементы препарата.

10:33 Прокурор добавил: При составлении (протокола) водитель сообщил, что чтобы поместить корзину от Улюкаева, он сумку подвинул вглубь. Отсюда следы. А в корзине, со слов Макарова, подарки от Сечина (как ему передал Улюкаев). Улюкаев сказал, что не знает, каким образом ключ оказался у него в кармане.

10:34 Свидетель: 20 пачек в сумке были просто без упаковки, остальные 180 упакованы в полимерный прозрачный материал. По 100 долларов США купюры.

10:34 Свидетель в целом отвечает уверенно, иногда делая паузы, чтобы вспомнить детали.

10:35 Прокурор: В дальнейшем имели возможность с протоколом ознакомиться в спокойной обстановке? Были ли замечены неточности?

10:36 Свидетель: Да, когда я подписывал протокол, я его прочитал, были подвешенности касательно неправильного времени на первом листе, и попросил зафиксировать поправку понятыми лицами. Были также дополнения, которые я выделял подписями.

10:38 Обвинитель хочет уточнить ряд пометок в протоколе. Почему-то Макаров с разными инициалами был помечен. По словам свидетеля, это была его техническая ошибка. Второй прокурор просит уточнить, какую должность он занимал 14 ноября 2016 года. Он был инспектором, дознавателем для осмотра места происшествия. «Знали ли вы обстоятельства оперативного эксперимента с Улюкаевым?», — уточнил прокурор. «Да, он проводился на основании соответствующего постановления. Деньги были получены от сотрудника «Роснефти», — ответил Калугин.

10:39 Свидетель подробно рассказывает, как проводилась оперативная подготовка к эксперименту, как наносили спецраствор и так далее, как обрабатывали купюры.

10:39 Улюкаев о чём-то переговаривается с адвокатами. В целом держится спокойно.

10:39 Улюкаев посматривает на часы…

10:42 Прокурор опять решил спросить: Известны ли вам обстоятельства составления оперативных документов, связанных с делом Улюкаева? Свидетель: Да, известно. Сотрудники обращались к свидетелю с просьбой и советами по поводу составления документов.

10:44 Прокурор: Согласно этим документам, какое место являлось местом вымогательства денежных средств? Свидетель: Мы предполагали город Москву, о чём указали в документах. Впоследствии уже (пауза) стало известно из СМИ, что вымогательства произошли на территории другого государства. По его словам, заявление было подано в Москве, хотя детали не раскрывались.

10:45 Где проживало и работало лицо, передававшее деньги, интересуются у свидетеля. «В Москве», — ответил он. «Уточнения уже поступили потом. На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий о них мы информации не имели», — уточнил свидетель.

10:46 К допросу приступил адвокат Тимофей Гриднев: Кто подал заявление в суд о вымогательетсве? Свидетель: Феоктистов и Сечин… Адвокат: Допрос Феоктистова проводили. А у Сечина допрос проводили? Я не знаю… к этому отношения не имею, не видел, — ответил Калугин.

10:48 «Но вы же сказали, что всё знаете?», — настаивает адвокат. «Видел опрос Феоктистова, но не видел опрос Сечина», — пояснил свидетель. Адвокат пытается поймать свидетеля на том, что он говорит о том, что подробно знает обстоятельства дела, но в то же время, уже отвечая на конкретные вопросы, говорит, что точно не знает. Свидетель утверждает, что он видел, как проводились оперативные действия, прямого участия не имел: «Вы передёргиваете! Я знаком, как происходила процедура, но лично не участвовал».

10:49 Прокурор: Защита пытается манипулировать заявлениями свидетеля, прошу сделать замечание адвокату Гридневу. Судья сделала замечание.

10:50 Прокурор настаивает, что заявления свидетеля не противоречат тому, что он отвечал прокурорам. Адвокат пытается поймать на том, что прокурору он отвечал подробно и так, будто сам участвовал во всём. А теперь «поплыл».

10:51 Вопрос: кто дал указание сотрудникам ФСБ остановить машину министра? Свидетель: Конкретно… (и на каком основании? — адвокат) у нас были основания полагать, что деньги были получены преступным путём. У нас была первичная информация, и мы её проверяли.

10:52 Адвокат: Так на каком основании вы остановили машину Улюкаева? Судья отклоняет вопрос.

10:55 Судья заставила прекратить адвоката спрашивать по этой линии свидетеля. Гриднев: Телефоны остались у них, но я попросил их не пользоваться ими. Адвокат: На основании чего? Свидетель: Происходили следственные действия… Адвокат: То есть вы запретили… Свидетель: Я не запретил, я просто попросил! Я просил отвечать на звонки по завершению следственных действий. Адвокат: Был ли Улюкаев ограничен вами в передвижении? Мог он уехать в министерство? Свидетель: Мог. Но по завершению следственных действий. Адвокат пытается вывести на тему, что по факту Улюкаева просто так задержали. Но свидетель ссылается на формальные обстоятельства и говорит, что ничего не было нарушено.

10:56 Адвокат: А почему вы не предложили Улюкаеву воспользоваться квалифицированной помощью адвоката?

10:56 Свидетель: В рамках этих действий, на период осмотра места происшествия, запросов на получение квалифицированной помощи, и сам порядок не предусматривает приглашения защитника.

10:57 Адвокат: В каком качестве находился Макаров и Улюкаев… Адвокат злится, что свидетель пытается его перебить ответом.

10:58 «Как лица, участвовавшие в осмотре месте происшествия, они участвовали»… Кто это принял решение? — «Я». Адвокат: На каком основании? Свидетель: Мне поступила информация, что могло быть противоправное деяние. Адвокат: Значит, Улюкаев был подозреваемым в этот момент? За то, что вопрос наводящий, его сняли по просьбе обвинения.

10:59 «Почему вы не задержали Улюкаева и не разъяснили его право воспользоваться адвокатом?», — интересуется адвокат. «Я, как дознаватель, не имею такой компетенции, это уже дело иных компетентных лиц», — указал свидетель.

11:00 Адвокат: На каком основании вы доставляли в следком? Свидетель: Для продолжения разбирательства.

11:01 Адвокат допытывается, был ли, получается, Улюкаев подозреваемым? Свидетель говорит, что Улюкаев проследовал в автомобиль добровольно.

11:03 Адвокат: Почему в машину его посадили? Свидетель: Была ночь. Для защиты Улюкаева. Все немного посмеялись, судья сделала замечание. Свидетель попросил отменить его показания о том, как Улюкаев прибыл в следком: «Точно не помню». Адвокат: На каком основании вы задавали уточняющие вопросы Макарову? Свидетель: Я должен был узнать, что там в сумке и как она попала!

11:03 Адвокат: Почему опрос Улюкаева и Макарова по поводу сумки и нахождения в них каких-либо предметов не был получен с разъяснением им прав и приглашением адвокатов? Свидетель опять ссылается на то, что это просто осмотр, который ничего такого не предусматривает.

11:05 Адвокат: Почему по смыву рук не было протокола? Свидетель: Получил результаты, но протокол не предусматривается о таком. Прокурор: Защита делает оценку, являлось ли это осмотром или нет! Судья приняла жалобу.

11:05 Адвокат нервничает, свидетель ответами слегка огрызается: Вы уже меня об этом спрашивали! Обстановка нервная. Адвокат продолжает «ловить» свидетеля на том, что он делал действия, которые несовместимы со статусом Улюкаева как не подозреваемого.

11:07 Адвокат: На каком основании вы требовали вывернуть карманы? Свидетель: Я не требовал, я предложил! Улюкаев сам добровольно вывернул карманы. Я предложил добровольно… в протоколе написано, что я предложил добровольно показать.

11:08 «В противном случае я бы сумку взломал», — пояснил Калугин. «Что бы вы сделали?» — уточнил Гриднев. «Взломал!» — повторил свидетель.

11:10 К допросу приступила адвокат Каштанова. Свидетель заявил, что не может назвать сотрудника, который консультировался по поводу подготовки мероприятий — некто Корниченко. Вопрос: Кто из сотрудников ФСБ дал указание задержать машину на месте? Свидетель: В настоящее время не помню.

11:12 Прокурор обвиняет защиту, что задают вопросы, не связанные с деятельностью свидетеля. Адвокат продолжает спрашивать по поводу того, что ключ Улюкаев уронил, пока доставал. Выяснилось, что этого не было зафиксировано в протоколе. «А смысл было вносить?» — ответил свидетель. «Может, ещё что-то не вносили в протокол?» — уточнил адвокат. «Всё вносил», — ответил свидетель. «Кроме этого…» — повторил вопрос адвокат. «Вы хотите, чтоб я и такие (мелочи) вносил?» — возмутился свидетель.

11:14 Бурковская спрашивает: Кто-нибудь, кроме Улюкаева, был доставлен в следом? Свидетель: Я не присутствовал. По поводу Макарова не знаю. Адвокат: Откуда вы знали, что сумка была закрыта? Свидетель: Было видно. Заглушка на замке указывала на это. Прокурор обвиняет защиту, что они превращают допрос в экзамен по праву.

11:17 Улюкаев спрашивает: Когда вы наблюдали действия с сумкой? То есть оперативные предварительные. Свидетель: В конце октября. На тот период не было известно, когда будет проведен эксперимент. Улюкаев: Подготовка к эксперименту и сам эксперимент каким интервалом времени отделяется? Суд снял этот вопрос, так как не имеет отношения к делу. Свидетель говорит, что руководство управление спустило указание заняться осмотром. Наконец-то выпытали имя руководителя: Иван Ткачёв — руководитель соответствующего управления.

11:19 Прокурор Непорожный зачитывает, что в прошлый раз говорил данный свидетель (22 мая 2017 года был допрос): Макаров сказал, что сумку помещал Улюкаев, а он лишь придерживал за ручки… Улюкаев предоставил ключ с брелоком, вытащив из правого кармана штанов… Улюкаев внёс рукописное замечание в протокол, что не помнит, дотрагивался ли до ручки сумки, когда её помещал в багажник.

11:20 Гриднев спрашивает: В прошлый раз вы говорили, что Улюкаев вам ответил, что корзину получил от Сечина… Судья прервала вопрос: Всё! Уже ответил свидетель. Прокурор: Свидетель уже подтвердил протокольные заявления!

11:21 Адвокат возмущён: Странно, почему мне не дают уточнить?

11:21 Прокурор Непорожный говорит, что защита из раза в раз повторяет вопросы, которые уже были заданы прокурорами: по поводу сумки, кто её клал и т.п.

11:23 Улюкаев спрашивает свидетеля о времени, когда было составление протокола, оперативные мероприятия: Выходил ли я за это время в туалет, отходил ли куда-то? Свидетель: Уже не помню.

11:23 Судья: На момент осмотра места происшествия Улюкаев вами не задерживался? Свидетель: Я уже говорил — нет. Мог бы поехать, куда захочет.

11:26 В целом во время опроса судья была солидарна с прокурорами. Адвокат Гриднев недоволен, что ему не дают подробно расспросить свидетеля — как правило, на том основании, что такие вопросы уже были. Также защиту обвиняли в том, что она задаёт наводящие вопросы или не относящиеся прямо к делу.

11:27 В этот раз допрос идёт гораздо напряжённее, чем прежде.

11:29 Свидетель подтвердил протокол осмотра. 6 часов продолжались следственные действия, исходя из предоставленных данных — с 17:00 до 23:30.

11:31 Гриднев опять спрашивает, что отвечал Улюкаев свидетелю во время оперативных действий по поводу сумки. Свидетель не может понять сути вопроса. «Правильно ли всё указано в протоколе, так же ли всё говорил Улюкаев?» — уточнил адвокат. «Да», — ответил Калугин.

11:31 Адвокат Бурковская: Почему Игорь Иванович не участвовал в досмотре? Как вы определили круг участников?

11:33 Свидетель по просьбе прокурора осмотрел заявление Феоктистова Сечину и протокол осмотра происшествия.

11:34 «Кто подал заявление о преступлении?» — спрашивает Гриднев. «Не могу дать обстоятельства, кем подавалось», — свидетель подчёркивает, что управлению просто передали заявление в производство и всё. Сначала заявление было зарегистрировано в девятом управлении ФСБ, а не в управлении «К», где работает свидетель. Гриднев продолжает допрашивать, как передали им это заявление.

11:35 «Надо спросить у Бортникова по поводу дат и деталей передачи заявления», — указывает свидетель.

11:40 Заявление под подписью Сечина и Феоктистова.

11:40 На этом заседание завершено.

11:40 Следующее заседание пройдёт 20 сентября.