Лос-Анджелес, США, 18 сентября, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Фильм «Правдивая ложь» 1994 года, в котором снялись Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кёртис будет выпущен в виде сериала, об этом 17 сентября сообщил журнал Empire.

Х/ф «Правдивая Ложь», США, 1994 год

С этой идеей выступил сценарист и продюсер Марк Гуггенхайм, являющийся постоянным автором DC TV, снимать пилотный эпизод будет Джозеф Макджинти Никол, более известный как Макджи.

Производством сериала занялась компания Fox. Создатель оригинальной картины Джеймс Кэмерон выступил в качестве исполнительного продюсера.

Все вышеназванные лица намерены создать пилотный эпизод длительностью около часа, который будет представлять собой драму с комедийными элементами.

Издание отмечает — если учесть то, какие люди вовлечены в проект, становится ясно, что у шоу есть все шансы стать популярным.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что режиссер Тим Миллер («Дедпул») и Джеймс Кэмерон запланировали на 19 сентября совместное мероприятие, в рамках которого они намерены выступить перед публикой и рассказать о будущем фильме «Терминатор 6». Встреча с поклонниками пройдет в кинотеатре Лос-Анджелеса Paramount Theater.