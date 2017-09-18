Киев, 18 сентября, 2017, 07:47 — ИА Регнум. В четыре раз увеличилось число украинских рабочих, официально зарегистрированных в Польше, за последние три года, говорится в совместном исследовании Центрального банка Польши и Варшавского университета, сообщают 18 сентября украинские «Вести».

News.tut.by Украинские челноки

Согласно сообщению, число граждан Украины, выезжающих для заработка в соседнюю Польшу, стремительно растет. Так, если только за последние три года число работающих в Польше украинских граждан увеличилось вчетверо, то в дальнейшем подобная тенденция будет сохраняться.

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Отмечается, что в 2016 году в Польше пребывали порядка 770 тыс. украинских рабочих, при этом всего за 2016 год польские власти выдали гражданам Украины 127 тыс. национальных виз, позволяющих работать в стране. За первое полугодие 2017 года количество выданных гражданам Украины виз с разрешением работать в Польше составило порядка 95 тыс.

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Напомним, ранее депутат Евросоюза от Польши Яцек Сириуш-Вольский заявил, что Польша приняла по состоянию на конец июня 2017 года 1,4 млн беженцев с Украины. Таким образом, отметил депутат, Польша соблюдает свои обязательства по приему мигрантов перед ЕС.