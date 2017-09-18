Москва, 18 сентября, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Из-за анонимных звонков о заложенных бомбах 17 сентября сотрудники правоохранительных органов проверили более десяти торговых центров в Москве. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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Вечером 17 сентября из-за звонков о минировании были эвакуированы торговые центры «Ашан», «Мега» и «ИКЕА» в Теплом стане, «Мега» и «ИКЕА» в Химках, ТЦ «Рио» на Ленинском проспекте, ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади, ТЦ «Вегас», ТРЦ «Океания», ТЦ «Хорошо!» и ТЦ «Москворечье».

"Всего было проверено более десяти торговых центров, на данный момент ни в одном случае информация об угрозе взрыва не подтвердилась», — цитирует РИА Новости источник в экстренных службах.

Всего было эвакуировано более девяти тысяч человек. Число эвакуированных только из «Охотного ряда» составило около 2 тыс. человек.

Массовые звонки о «минировании» начали поступать по России с 10 сентября. Ежедневно эвакуируют торговые центры, школы, администрации и другие объекты.

16 сентября в одиннадцати регионах России в экстренные службы поступило 57 ложных звонков. Было эвакуировано более 21 тысячи человек из торговых центров, социально значимых объектов и железнодорожных вокзалов.