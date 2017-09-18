Карибским островам угрожает новый ураган
Вашингтон, 18 сентября, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Тропический шторм «Мария» движется в сторону Карибских островов, ранее пострадавших от урагана «Ирма», передает 18 сентября Ad hoc News.
Согласно данным Национального центра США по слежению за ураганами, шторм «Мария» усилился до урагана.
Сообщается, что к вечеру 17 сентября «Мария» находилась в 225 км от государства Барбадос, находящегося на востоке Карибского моря. Скорость шторма постоянно усиливается и уже достигла около 130 км/ч.
Напомним, 7 сентября ураган «Ирма» ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. 10 сентября ураган дошел до Флориды. Его жертвами стали более двадцати человек, разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра «Ирмы» достигали 300 км/ч.
Как сообщает ИА REGNUM, ураган «Ирма» стал самым мощным и продолжительным ураганом за всю историю наблюдения на Карибских островах.