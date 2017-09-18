Вашингтон, 18 сентября, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Тропический шторм «Мария» движется в сторону Карибских островов, ранее пострадавших от урагана «Ирма», передает 18 сентября Ad hoc News.

tpsdave Шторм

Согласно данным Национального центра США по слежению за ураганами, шторм «Мария» усилился до урагана.

Сообщается, что к вечеру 17 сентября «Мария» находилась в 225 км от государства Барбадос, находящегося на востоке Карибского моря. Скорость шторма постоянно усиливается и уже достигла около 130 км/ч.

Напомним, 7 сентября ураган «Ирма» ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. 10 сентября ураган дошел до Флориды. Его жертвами стали более двадцати человек, разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра «Ирмы» достигали 300 км/ч.

Как сообщает ИА REGNUM, ураган «Ирма» стал самым мощным и продолжительным ураганом за всю историю наблюдения на Карибских островах.