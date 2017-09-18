Никосия, 18 сентября, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Кипр «заработал» на продаже паспортов ЕС миллиарды евро, пишет 17 сентября Der Spiegel, со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Паспорта Евросоюза

Как утверждает издание, «клиентами» являются представители украинской и российской элиты, замешанные в коррупционных скандалах.

На протяжении последних четырёх лет власти Кипра «заработали» около €4 млн на продажах паспортов ЕС по схеме «золотая виза», которая также известна как «золотая дверь в Европу».

Суть данной схемы заключается в том, что богатые граждане неевропейских стран могут инвестировать в экономику стран ЕС взамен на оформление так называемого «вида на жительство в ЕС» или паспорта Евросоюза.

Сообщается, что в 2013 году власти Кипра внесли изменения в законодательство и вынесли решение о том, что кипрское гражданство смогут получить те лица, которые инвестируют €2,5 млн в государственные ценные бумаги или компании, или вложат €2 млн в недвижимость на Кипре.

Таким образом, только за 2016 год Никосия «продала» более 400 паспортов.

Помимо Кипра, страны, которые «продают» подобным образом паспорта ЕС: Латвия, Греция, Венгрия, Испания, Португалия и Мальта, которая «заработала» на этом в 2015 году около €200 млн, добавляет Der Spiegel.