США не могут разобраться в своих чувствах к России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Война в Донбассе: ВСУ возобновили обстрел жилых домов в Донецке, есть раненые мирные жители;
- Не по сценарию: США переживают, что РФ первая взяла под контроль Дейр-эз-Зор;
- Стремительно сократить: немецкие войска уходят из Восточной Европы;
- Когда успели победить: уже 44% поляков хотят взыскать репарации с России;
- В неволе: Захарова рассказала о судьбе задержанных в Ливии моряков РФ;
- Качество под контролем: в РФ вводится новая система проверки качества услуг в социальной сфере.