Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 18 сентября сообщает НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Ожидается, что глава российского внешнеполитического ведомства выступит с трибуны ООН, а также станет участником традиционных встреч со своими коллегами из разных стран, которые пройдут на полях Генассамблеи в различных форматах.

Также главе МИД РФ предстоят двусторонние переговоры с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем и председателем 72-й сессии Генассамблеи ООН Мирославом Лайчаком. Кроме того, запланирована встреча Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

Согласно сообщению пресс-службы Госдепартамента США, двусторонняя встреча Лаврова и Тиллерсона может начаться 17 сентября в 21:00 по местному времени (18 сентября в 04:00 мск). Мероприятие пройдет в российском представительстве при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Стороны обсудили урегулирование конфликта в Сирии, в том числе подготовку к очередному раунду политического процесса в Женеве.