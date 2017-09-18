Якутск, 18 сентября, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Нарушителей природоохранного законодательства в Арктике обяжут восстанавливать популяцию рыб и рекультивировать почву. Такое заявление сделал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, сообщает ИА REGNUM.

Pxhere.com Арктическая рыбка

По словам Куренного, Генпрокуратура в каждом случае незаконного складирования отходов, загрязнения рек, прудов, водно-болотных территорий будет принимать незамедлительные меры, обязывающие правонарушителей восстановить популяцию рыб и рекультивировать хрупкую арктическую почву.

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Представитель Гепрокуратуры РФ уточнил газете «Известия», что в ближайшее время в Арктике организуют соответствующий мониторинг, кроме того, будут проверены поступающие сообщения о выбросах вредных веществ в почву, воздух или водные объекты, а также другие сообщения о нарушениях природоохранного законодательства.

Вместе с тем Александр Куренной отметил, что Росрыболовство итоги компенсационных мероприятий не контролирует. В пример он привёл непринятие мер к ПО «Северо-Западная фосфорная компания».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на дебатах, посвященных вариантам освоения Арктики, заявил, что освоение Арктики в настоящем является гарантией независимости России в будущем.