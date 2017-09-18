Якутск, 18 сентября, 2017, 03:12 — ИА Регнум. Республика Якутия до конца 2017 года получит 38 школьных автобусов. Первая часть транспортных средств уже прибыла в Нерюнгри, другая отправлена в Якутск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

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Якутии распоряжением Правительства РФ выделены 38 школьных автобусов: 24 единицы ГАЗ на 12 посадочных мест и 14 единиц ПАЗ на 24 посадочных места.

Железной дорогой в Нерюнгри 14 сентября прибыли 24 автобуса ГАЗ, однако их разгрузка ещё не произведена. После разгрузки их перегонят в Якутск. Автопроизводитель ПАЗ направил 14 школьных автобусов сразу в Якутск.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2017 года Правительство Российской Федерации выделило Минпромторгу 6 млрд рублей на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.