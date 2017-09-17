Пекин, 18 сентября, 2017, 01:42 — ИА Регнум. На юге Китая в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, сообщает 17 сентября агентство «Синьхуа».

Paul Gonzalez Осадки в КНР

По информации Государственного метеоцентра Китая, ожидается от умеренного до сильного проливной дождь в провинциях Сычуань, Чунцин, Гуйчжоу, Хубэй, Хунань и Цзянси. За два дня 18−19 сентября в указанных районах ожидается выпадение до 55 мм осадков.

Продвигаясь на восток дождь затронет некоторые восточные районы страны, включая Аньхой и Цзянсу, а также северо-восточные — Хэйлунцзян. Однако, там ожидается умеренное количество осадков.

Одновременно с этим, восемнадцатому в Китае за год тайфуну «Талим» был присвоен самый низкий — «голубой» уровень погодной опасности по четырехцветной шкале. Кроме того, ожидается, что он существенно ослабнет, достигнув берегов Японии.

Напомним, что 15 сентября Государственный метеоцентр Китая присвоил тайфуну «Талим» «красный» уровень угрозы.