Санкт-Петербург, 18 сентября, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Состояние памятника выдающемуся ученому Константину Циолковскому в Санкт-Петербурге вызвало возмущение горожан. Петербуржцы отмечают, что памятник разрушается на глазах, однако власти бездействуют, передает ИА «Красная весна».

Татьяна Федорова ИА Красная весна Следы разрушений

Один из жителей города напоминает, что единственный в Петербурге памятник ученому-космисту был открыт в 2005 году, однако в настоящее время выглядит так, будто стоит без ремонта по меньшей мере три десятка лет. По мнению петербуржца, городские власти обязаны были восстановить монумент, покрытый выбоинами.

«Памятник должен иметь надлежащий вид. Мы живем в городе, который называют культурной столицей», — отметила местная жительница, добавившая, что подобное отношение к историческому и культурному достоянию города является постыдным и недопустимым.

Популяризатор отечественной космонавтики, организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов также выразил возмущение в связи с состоянием памятника Циолковскому. Он напомнил, что 17 сентября исполнилось 160 лет со дня рождения этого великого советского и русского ученого, инженера и изобретателя.

«По закону, за состоянием памятника обязана следить администрация района, где установлен памятник. Состояние памятника Циолковскому, повторюсь, крайне неудовлетворительное, и мы настоятельно обращаемся к властям Петербурга и считаем, что власти города должны услышать голос народа и исправить эту ситуацию как можно быстрее», — заявил Цуканов.

«Подобное недопустимо в стране, которая стала космической гаванью человечества», — подчеркнул общественник.

Напомним, памятник Циолковскому, выполненный из единого гранитного массива, находится на углу одноименной улицы и набережной Обводного канала. Авторы памятника — скульптор Ливон Бейбутян и архитекторы Ольга Глазова и Игорь Заболотский.

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