Санкт-Петербург, 18 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 5 сентября Временное правительство постановило назначить Терещенко заместителем министра-председателя в случаях отсутствия последнего, с оставлением его в занимаемой им должности. Член Госдумы Некрасов назначается Финляндским генерал-губернатором. Пальчинский освобождается от исполнения обязанностей Петроградского военного генерал-губернатора. Начальником кабинета Верховного главнокомандующего назначен Барановский. Маклаков назначается послом в Париж.

Вид площадки с загрузочными кранами мартеновской мастерской завода

«Свобода и жизнь» по этому поводу пишет:

«Временное правительство назначает в Париж представителем демократической России, провозгласившей мир без аннексий, закоренелого империалиста и Корниловца Маклакова».

Временное правительство заслушало заявление управляющего министерством путей сообщения о требовании ж.-д. служащих немедленно одобрить выработанную на ж.-д. съезде новую расценку труда и постановило образовать в составе правителсьтва, под председательством Терещенко, особое совещание по рассмотрению требований ж.-д. служащих. Поручить управляющему министерством путей сообщения разработать, на случай могущих возникнуть на ж.-д. линиях беспорядков и насильственных действий, проект постановления о введении на ж.-д. военного положения.

Временный комитет по борьбе с контрреволюцией г. Москвы послал правительству телеграмму:

«Донесение делегированных из Москвы представителей… рисует картину, продолжающую по-прежнему волновать широкие слои населения и гарнизона Москвы. Необходим немедленный вывод из Могилева частей, так как там до сих пор находятся Корниловский батальон и текинцы. Часть Корниловского батальона стоит за Корнилова.

Необходимо фактическое заключение арестованных в тюрьме, а не в гостинице, при незапертых дверях номеров. Необходимо установить срок суда, выделив Корнилова и его главнейших сообщников, и опубликовать от имени правительства этот срок. В военно-революционном суде должны быть представлены в качестве присяжных представители фронтовых комитетов и Советов Москвы и Петрограда. Необходима немедленная замена лиц, стоящих в ставке на ответственных должностях…

Только срочное принятие мер дает возможность тем общественным силам и представителям власти, которые вели и вынесли всю тяжесть борьбы с Корниловым и его движением, сохранить всю силу своего влияния на массы населения и солдат, сильно волнующихся из-за неопределенного и затяжного положения вопроса. Вместе с тем Временный комитет находят необходимым, чтоб Временное правительство приняло все меры к выяснению позиции Каледина, которая остается до сих пор неясной и запутанной».

Керенский, Верховский и Вердеревский прибыли в Ставку в 9 часов вечера. Шабловский сделал Керенскому подробный доклад о ходе следствия, а Алексеев о положении дел на фронте.

Генерал Алексеев

После совещания Верховский беседовал с представителями Могилевского Совета. Последние указали, что Корниловский батальон продолжает быть на стороне Корнилова, поэтому его необходимо вывести. Далее члены Совета настаивали на переводе арестованных в тюрьму и передаче охраны георгиевскому батальону. Керенский, ознакомившись с положением дел, приказал вынести батальон из Могилева.

В этот же вечер генерал Алексеев подал в отставку, Керенский ее принял.

На заседании Петроградского Исполкома фракция большевиков настаивала на перевыборах Исполкома, так как Петроградский Совет изменил свою политическую линию. Однако меньшевики и эсеры голосовали против перевыборов, так как скоро будут перевыборы всего Совета. «Известия» пишут:

«Еще три месяца назад по соглашению советских фракций была избрана специальная комиссия для разработки проекта перевыборов Петроградского С. Р. и С. Д., но самые перевыборы все откладывались, и только теперь этот вопрос снова поставлен на очередь».

В общем и целом Совет не переизбирался с самого начала Февральской революции. Исполком постановил провести перевыборы в ближайшие дни.

«За последнее время зачастую наблюдается равнодушие к советской работе… В самом деле, из более тысячи всех членов на заседания приходят 400−500, и не являются как раз представители тех партий, которые до сих пор составляли советское большинство».

«Известия» печатают «Положение о рабочей милиции», утвержденное комитетом народной борьбы с контрреволюцией при ВЦИК.

«Известия» печатают заявление:

«Выслушав заявление представителей 12-й армии и 28-го корпуса, комитет народной борьбы с контрреволюцией при ВЦИК констатирует, что только благодаря энергичной деятельности армейских организаций была сохранена организованность, дисциплинированность и боеспособность армии, предотвращено разлагающее влияние корниловского заговора и сохранена непоколебимая верность армии революции и революционному правительству. Комитет находит безусловно необходимым, чтобы и впредь борьба с контрреволюцией в армии велась в самом тесном единении с армейскими организациями и комиссарами».

«Известия» пишут:

«Комиссаром 5-й армии Ходоровым отправлена на имя военного министра следующая телеграмма:

«Полагая истинным вдохновителем позорной авантюры Корнилова союз офицеров армии и флота, считал бы необходимым полное закрытие союза и т. д».

Разоружение восставших

В Москве состоялось соединенное заседание Советов, обсуждался вопрос о текущем моменте. Большинством 355 голосов против 254 принята резолюция большевиков:

«Восстание Корнилова против революции и народа с несомненностью обнаружило стремления империалистической буржуазии и помещичьих групп, поддерживавших этот заговор, к открытому захвату власти.

Политика соглашательства и безответственности привела к тому, что верховное командование и аппарат государственной власти были превращены в орудие заговора против революции.

Временное правительство, построенное на принципе соглашательства и уступок, в процессе ликвидации восстания обнаружило не только полную растерянность, но вступило вместо борьбы с контрреволюцией на путь соглашения с ней. Единственной силой, которая пыталась сколько-нибудь решительно бороться с заговорами, была революционная демократия. Но постольку она принимала решительные меры борьбы с заговором, она приходила в конфликт с Временным правительством.

Нерешительность и соглашательство ВЦИК вновь привели к созданию безответственного министерства с Керенским во главе. Несмотря на то, что борьба с заговором расшатала основы власти империалистической буржуазии, весь государственный аппарат находится до сих пор в ее руках.

Остался в полной неприкосновенности режим репрессий и исключительных законов. Не только не выпущены из тюрем томящиеся там революционеры и не отменены приказы о закрытии органов рабочей печати, но Временное правительство вновь закрыло в Петрограде с.-д. газеты «Новая жизнь» и «Рабочий».

Единственным ответом на эту политику может быть решительная борьба за завоевание власти представителями пролетариата и революционного крестьянства. Как проектируемое на 12 сентября совещание в Петрограде, так и всякие другие совещания и съезды демократии, и в первую голову 2-й съезд Советов, должны быть использованы революционной демократией для завоевания такой власти, в основу деятельности которой должно быть положено следующее:

установление демократической республики;

немедленная отмена частной собственности на помещичью землю без выкупа и передача ее в заведывание крестьянских комитетов, впредь до решения Учредительного собрания, с обеспечением беднейших крестьян инвентарем;

введение рабочего контроля в общегосударственном масштабе над производством и распределением; национализация важнейших отраслей промышленности, как то: нефтяной, каменноугольной, металлургической, беспощадное обложение крупных капиталов и имуществ и конфискация военных прибылей в целях спасения страны от хозяйственной разрухи, введение твердых цен на предметы первой необходимости;

объявление тайных договоров недействительными, то есть немедленное предложение всем народам воюющих государств всеобщего демократического мира.

В качестве немедленных мер должно быть декретировано:

1) немедленное вооружение рабочих и организация Красной Гвардии;

2) прекращение всяких репрессий, направленных против рабочего класса и его организаций: немедленная отмена смертной казни на фронте и восстановление полной свободы агитации всех демократических организаций в армии; очищение армии от контрреволюционного командного состава;

3) выборность комиссаров и других должностных лиц местными организациям;

4) осуществление на деле прав наций, живущих в России, на самоопределение, в первую очередь удовлетворение требований Финляндии и Украины;

5) роспуск Государственного совета и Государственной думы; немедленный созыв Учредительного собрания;

6) уничтожение всех сословных (дворянских и проч.) преимуществ, полное равноправие граждан.

Осуществление этой платформы возможно лишь при разрыве с политикой соглашения и при решительной борьбе широких народных масс за власть».

Сожжение гербов в дни революции Сжигание корон у Аничкова дворца. Невский проспект. Фото Бр. Булла

Далее Хинчук поставил на суждение следующий вопрос:

«Во временный комитет по борьбе с контрреволюцией входят 13 человек. Согласно инструкции этого комитета, туда должен входить и представитель Временного правительства — комиссар. Представителем от Временного правительства был Филатьев, и мы ничего не имели против его присутствия. Теперь настал момент, когда нужно разрешить вопрос, что представителем комиссариата должен быть Кишкин.

Ввиду того, что наша позиция к к.-д. определенная, мы не можем допустить, чтобы Кишкин был в комитете. Мы заявили вчера в комитете, что этот вопрос поставим на общее собрание в том смысле, чтобы предъявить к Временному правительству требование такого характера, чтобы представителем Временного правительства был не Кишкин, а другое лицо, не к.-д.».

Предложение принято единогласно. Заседание закрывается.

Заседание центрального штаба Красной Гвардии в Москве рассматривает ряд организационных вопросов. Решено, между прочим, произвести добровольное однодневное отчисление из заработка всех рабочих г. Москвы, для чего организовать предварительно митинги на заводах по этому вопросу.

«Известия» пишут:

«На последнем заседании (очевидно, 4 сентября вечером — прим.) межрайонного совещания Советов обсуждались следующие вопросы…

Продовольственный вопрос, причем было постановлено выяснить действительные запасы муки, содействовать усилению выпечки хлеба, следить за отпуском его и воздействовать на солдат, чтобы они не покупали хлеба в лавках.

Газета районных Советов будет выпущена в ближайшие же дни.

Были произведены выборы в Центральную Комиссию по вооружению рабочих.

Было признано недопустимым, чтобы отдельные районные Советы издавали «обязательные постановления» без сношения с центральными руководящими органами демократии, ибо такой способ действий ведет к дезорганизации и к восстановлению против Советов населения. Постановление это было вынесено собранием в связи с «обязательным постановлением» Выборгского районного Совета о запрещении продажи и о конфискации всех буржуазных газет, причем было предложено Выборгскому районному Совету немедленно отменить это «обязательное постановление», а также было указано, что всякие пожелания и мероприятия широко общественного характера должны вноситься районными Советами в междурайонное совещание… На этом же собрании был принят запрос Временному революционному комитету, на каком основании задержан отпуск 7 тысяч винтовок».

Пальчинский опубликовал обязательное постановление об регистрации к 20 сентября всего огнестрельного оружия.

Революционеры у костра

Освобождены из-под ареста 10 матросов и солдат, арестованных за июльское выступление.

«Рабочий путь» печатает резолюцию 400 политических (за большевизм) заключенных в Двинской тюрьме с обвинением в адрес судей, приговаривающих революционеров к «12−20-летней каторге».

«Известия» пишут:

«Имеются любопытные данные, что на петроградской товарной станции Николаевской ж. д. находится около 500 вагонов неразгруженных продовольственных грузов и около 400 вагонов невывезенных продовольственных грузов. В числе этих грузов имеются около 300 вагонов овощей, из которых многие гниют».

Революционные организации Гельсингфорса вынесли резолюцию с требованием чистки командного состава, ареста верхушки партии кадетов и т.д.

В Красноярске открылся съезд Советов Средней Сибири. Участвуют 33 представителя от 12 Советов, объединяющих вокруг себя около 110 000 рабочих и солдат и около 90 000 крестьян. Приняты резолюции в большевистском ключе.

В Новочеркасске на втором войсковом большом круге после выборов президиума появился Каледин, круг устраивает ему бурную овацию и по предложению Багаевского решает выслушать его речь стоя. Только после неоднократных просьб Каледина все садятся. Каледин говорит приветственную речь. Далее круг заслушивает доклад Багаевского о событиях последних дней и о разговоре его по прямому проводу с членами ВЦИК. Вечером заслушивается доклад о Московском совещании.

«Известия» пишут:

«С самого начала Корниловского мятежа в ЦС фабрично-заводских комитетов шла беспрерывная работа. Ежедневно происходили общие собрания, на которых делались доклады с мест. В районных организациях и заводских Комитетах были установлены беспрерывные дежурства. Запись в рабочую милицию достигла 25 000 человек. Добыто оружие, пулеметы. Но приходится отметить недостаточность оружия, так как на каждый район выдано военными властями только по 300 винтовок с патронами.

Распределением оружия заведует межрайонное совещание. Начато обучение милиционеров военному строю и работам по возведению укреплений.

Получаются многочисленные резолюции с требованием освобождения арестованных за события 3−5 июля и всеобщего вооружении».

Столкновения в Петрограде 4 июля 1917 года

На заседании Петроградского Совета профсоюзов присутствовало около 60 представителей от 28 союзов. Первым делает заявление представитель союза текстильщиков о возможной забастовке в связи с проведением тарифа. Несмотря на ужасающе низкую заработную плату, не превышающую 6 рублей в день для квалифицированных рабочих, предприниматели не только не хотят принять тарифа союза рабочих, но и не соглашаются с тарифными ставками междуведомственного совещания.

Поэтому делегатский Совет рабочих-текстильщиков 3 сентября постановил: уполномочить правление в 4-дневный срок потребовать от промышленников ясного и точного ответа, принимают ли они постановление междуведомственного совещания или нет; немедленно объявить по фабрикам о возможности забастовки; принять меры к планомерной подготовке к ней; всю ответственность за могущую возникнуть забастовку возложить на промышленников; основным требовавшем этой забастовки признать проведение выработанного союзом тарифа полностью.

Срок ответа — 8 сентября. После этого союз может начать проводить забастовку, которая охватит до 35 000 рабочих-текстильщиков. Петроградский Совет профсоюзов по этому вопросу признал, что союз исчерпал все меры к мирному разрешению конфликта и что вся вина за забастовку должна пасть на промышленников. Совет в то же время будет всеми способами поддерживать союз текстильщиков в борьбе с предпринимателями.

Затем делает заявление представитель рабочих химического производства, о том, что стачка, длившаяся около 4 месяцев, ликвидирована, красильщики взяли расчет, но старые рабочие места объявлены под бойкотом. Представитель обращается к Совету с призывом оказать помощь в размещении рабочих, оставшихся в связи со стачкой без работы.

Далее Совет переходит к заслушиванию заявления Рязанова о том, что из средств Совета было выдано 3000 рублей под залог для освобождения из тюрьмы Троцкого. По этому вопросу Совет выносит следующую резолюцию:

«Петроградский Совет профессиональных союзов приветствует товарища Троцкого и гордится, что на долю Совета выпала честь внести залог за достойного вождя революционного пролетариата».

Лев Троцкий

После доклада о Демократическом совещании ряд ораторов высказывается в том смысле, что на съезде будут бороться два лагеря, и что представителям профессиональных союзов нужно голосовать с теми партиями, к которым они принадлежат, учитывая при этом те партийные группировки, которые делят все профессиональное движение на два лагеря. Один из ораторов предлагает не принимать никаких политических резолюций и выступить на Демократическом Совещании как представителям профессионального движения, а не как представителям политических партий.

В заключение принимается предложение Глебова взять резолюцию Петроградского Совета, принятую на заседании 1 сентября, и положить ее в основу для выработки декларации. Резолюция принимается за основу единогласно при одном воздержавшемся. Все поправки были отвергнуты.

Кроме этого, было принято предложение выразить ВЦИК протест по поводу вторжения его в деятельность Центрального Совета профессиональных союзов при распределении мест на Демократическом совещании.

В заключение принимается предложение о выдаче тысячи рублей комитету по борьбе с контрреволюцией, предлагается другим профессиональным союзам, по мере сил и возможности, тоже делать отчисления из средств союзов.

На заседании совета союза казачьих войск обсуждался вопрос о Демократическом совещании. Так как обращаться к ВЦИК большинство не нашло для себя возможным, то решено было запросить Временное правительство,

«По его ли инициативе собирается это совещание, и если да, то будет ли предоставлено совету союза казачьих войск законное число мест».