Анталья, Турция, 17 сентября, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Четыре человека погибли после падения автобуса в пропасть в турецкой Анталье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

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«Число погибших при падении автобуса в пропасть в Анталье возросло до 4, — говорится в сообщении. — Еще 27 человек ранены».

Отмечается, что все пассажиры, находившиеся в салоне транспортного средства, являлись гражданами Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Турции перевернулся автобус с туристами. ДТП произошло в уезде Кумлуджа в провинции Анталья. Туристы направлялись на экскурсию из Манавгата в поселок Адрасан.

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