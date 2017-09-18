Канны, Франция, 18 сентября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. На главный международный рынок телевизионного и цифрового развлекательного контента в Каннах, точнее, на его детско-юношеский рынок-спутник MIPJunior, который пройдет в середине октября, Россия представит новый анимационный сериал студии «Паровоз» «Герои Энвелла». Впервые за 25 лет российский сериал войдет в программу показов. О том, что именно предстоит увидеть закупщикам, дистрибьюторам, продюсерам и журналистам, рассказывает кинообозреватель ИА REGNUM Алена Сычева.

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Новый сериал имеет все шансы завоевать популярность у западного зрителя — пример «Маши и Медведя» и других отечественных мультсериалов, замеченных за рубежом, говорит о том, что российская анимация достигла высокого уровня, а Россия заслужила репутацию креативной державы. К тому же «Герои Энвелла» ориентированы на школьников младших классов, для которых выходит не так уж много мультсериалов, а персонажи увлекательной фантастической истории — любители компьютерных игр, которые в один прекрасный день сами попадают в игру при помощи таинственного ноутбука. Захватывающие и непредсказуемые приключения в мире, объединяющем средневековые реалии и технологи будущего заставляют ребят снова и снова возвращаться в Энвелл, хотя они понимают, что эта игра не похожа на те, к которым они привыкли: опасности в ней грозят вполне настоящие.

Кроме захватывающего сюжета, сериал привлекает яркими индивидуальностями героев. В команде есть отважный лидер, ловкая и озорная разведчица, осторожный умник и энергичный самоуверенный задира. Четверка друзей переживет множество приключений как в виртуальном мире, так и в обычной питерской школе. А сопереживать им, как надеются создатели, будут ребята от 6 до 14 лет во всем мире — ведь сериал уже переводится на иностранные языки — прежде всего, на английский, китайский и испанский — языки самых многочисленных аудиторий.

Подробнее о мультсериале «Герои Энвелла» и его международном дебюте считайте здесь: Русская анимация на международном торгу

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