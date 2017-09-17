Рим, 17 сентября, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сассуоло» на своем поле уступил «Ювентусу» в матче четвертого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 17 сентября на стадионе «Читта дель Триколоре» в Реджо-Эмилии, завершилась со счетом 1:3.

(сс) AnnRos Футбол

Героем встречи в составе победителей стал Пауло Дибала, оформивший хет-трик.

После четырех матчей в чемпионате Италии туринский «Ювентус» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Клуб «Сассуоло», набравший 1 балл, находится на семнадцатой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

«Сассуоло» (Сассуоло) — «Ювентус» (Турин) — 1:3.

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