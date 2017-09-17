Казань, 17 сентября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Рубин» на своем поле уступил «Уралу» в матче десятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 17 сентября на «Казань Арене», завершилась со счетом 0:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Героем встречи стал нападающий Эрик Бикфалви, забивший единственный гол на 87-й минуте.

После десяти матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Екатеринбургский «Урал», набравший 13 баллов, находится на девятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 10-й тур

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:1.

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