Киев, 17 сентября, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области и лидер движения «Движения новых сил» Михаил Саакашвили не планирует организовывать новую революцию на Украине. Об этом, как передает издание «Гордон», сообщил сам экс-президент Грузии во время митинга в Виннице.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

«Хотя я и старый революционер, но у меня нет никакого желания организовать новую революцию», — отметил Саакашвили.

Бывший губернатор Одесской области отметил, что хочет добиться от властей Украины выполнения требований «законным путем».

«Будем ездить по всей Украине и собирать требования, — сказал Саакашвили. — Потом эти требования передадут Верховной Раде и верховному барыге».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 г. лидер движения «Движения новых сил» Михаил Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу вместе со сторонниками. В отношении организаторов незаконного перехода границы было возбуждено уголовное дело.

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