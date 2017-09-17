Манчестер, Великобритания, 17 сентября, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромили «Эвертон» в матче пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 17 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 4:0.

Andy03 Футбольный мяч

Голами у хозяев поля отметились Антонио Валенсия, Генрих Мхитарян, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль.

После пяти матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Эвертон», набравший 4 балла, находится на восемнадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 5-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 4:0 (1:0).

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