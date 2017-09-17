Вашингтон, 17 сентября, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Власти США располагают «большим количеством вариантов» решения проблемы Северной Кореи. Об этом постпред США при ООН Никки Хейли рассказала телеканалу CNN.

Staff Sgt. Jorge Intriago Никки Хейли

«Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если США придется защищать себя или своих союзников, то Северная Корея будет уничтожена», — сказала постпред.

При этом Хейли добавила, что официальный Вашингтон намерен использовать все дипломатические возможности для урегулирования конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 2017 г. в КНДР провели новый запуск баллистической ракеты. Она была запущена в направлении Японии и пролетела над островом Хоккайдо в сторону Тихого океана.

Власти Японии призвали жителей северо-востока страны укрыться в прочных зданиях и подвалах.

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