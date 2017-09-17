Санкт-Петербург, 17 сентября, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тосно» (Ленинградская область) на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче десятого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 17 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:2.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Евгений Марков и Антон Заболотный. У гостей мячи забили Георгий Джикия и Марио Пашалич.

После десяти матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Тосно», набравший 9 баллов, находится на тринадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 10-й тур

«Тосно» (Ленинградская область) — «Спартак» (Москва) — 2:2.

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