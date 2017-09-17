Анкара, 17 сентября, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции стягивают бронетехнику на границу с Сирией. Об этом сообщает в воскресенье, 17 сентября, агентство «Анадолу».

Alexas_Fotos Сирия в огне

"В провинцию Хатай на границе с Сирией по железной дороге доставлено около 80 бронированных военно-транспортных средств, — пишет агентство. — Бронетехника стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2017 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкие вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию в Сирии с целью не допустить создания там курдского государства.

По его словам, если «негативные процессы» в Сирии приведут к угрозе турецким границам, реакция официальной Анкары будет такая же, как в ходе операции «Щит Евфрата».