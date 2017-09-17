Марсель, Франция, 17 сентября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Во Франции неизвестная женщина плеснула кислотой в туристок из США. Об этом сообщает газета La Provence со ссылкой на источник в полиции.

Leiem Серная кислота

ЧП произошло в воскресенье, 17 сентября, в Марселе.

По данным издания, четверо туристов из США ожидали поезд на вокзале Сент-Чарльз, когда к ним подошла женщина и выплеснула на девушек соляную кислоту.

«Пострадавшие туристки в возрасте 20 и 21 года были доставлены в местную больницу, — говорится в сообщении. — Еще двое девушек находятся в состоянии шока».

Отмечается, что стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали злоумышленницу.

По данному факту проводится проверка.