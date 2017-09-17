Лондон, 17 сентября, 2017, 17:59 — ИА Регнум. футбольный клуб «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 17 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 0:0.

Oddsfan.dk Ничья

По ходу игры футболисты команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После пяти матчей в чемпионате Англии лондонский «Челси» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Лондонский «Арсенал», набравший 7 баллов, находится на двеннадцатой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 5-й тур

«Челси» (Лондон) — «Арсенал» (Лондон) — 0:0.