Вашингтон, 17 сентября, 2017, 17:47 — ИА Регнум. 17 сентября президент США Дональд Трамп проведет ряд «важных» звонков и встреч. Об этом сам глава Белого дома сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«На сегодня запланированы важные встречи и звонки, — написал Трамп. — Вооруженные силы и экономика укрепляются с каждым днём, наши враги знают об этом».

1 сентября агентство Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует заручиться международной поддержкой для реформирования ООН во время своего выступления 18 сентября 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По данным агентства, администрация Трампа подготовила проект политической декларации, состоящей из 10 пунктов, которая, в случае ее подписания странами-участницами ООН, должна инициировать реформирование международной организации.

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