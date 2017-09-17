Вашингтон, 17 сентября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын — «ракетный человек». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Прозвище для главы КНДР Трамп озвучил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Накануне вечером разговаривал с президентом Южной Кореи (Мун Чжэ Ин), — пишет глава Белого дома. — Спросил у него, как поживает ракетный человек. В КНДР собираются длинные очереди за бензином. Очень плохо!»

17 сентября официальный представитель администрации южнокорейского лидера Пак Су Хён заявил, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По его словам, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран договорились усилить совместные санкции против КНДР.

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