Донецк, 17 сентября, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Петровском районе Донецка пенсионер получил минно-взрывное ранение в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщил представитель комнадования.

Цуканов М.В Обстрелянная многоэтажка в Донецке, 2015 г

«Сегодня в 11:00 при обстреле Петровского района города Донецк минно-взрывное ранение получил мирный житель, 1941 года рождения. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 14», — проинформировал Басурин.

Отметим, что ранее в 22:20 с позиций 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады ВСУ было выпущено 10 мин калибром 120-мм по Кировскому району Донецка. По данным местных властей, в результате обстрела ранен мирный житель. Всего же по сравнению с данными за прошедшие сутки количество нарушений «школьного перемирия» увеличилось почти в два раза.

Глава администрации Кировского района столицы ДНР Юрий Будрин рассказал, что 16 сентября вечером Вооруженные силы Украины обстреляли район шахты Абакумова. В результате обстрела ранен мужчина 1993 года рождения. Он получил осколочные ранения в область живота.

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Эдуард Басурин рассказал, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории республики около 100 мин и снарядов, обстрелян район КПП «Майорск» к северу от Горловки.

«В преддверии выступления Порошенко на заседании Генеральной ассамблее ООН 20 сентября и очередной встречи контактной группы в Минске ВСУ активизировали целенаправленные обстрелы жилых кварталов республики», — сказал он.

Заместитель командующего уточнил, что на Донецком направлении украинские силовики по районам 12 населенных пунктов выпустили три артиллерийских снаряда калибром 122-мм, один танковый выстрел, 37 мин калибром 120-мм и 51 мину калибром 82-мм. Кроме того, применялось вооружение БМП и БТР, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении ВСУ выпустили семь мин калибром 82-мм по прилегающим районам сел Ленинское и Октябрь. Обстрелам с применением вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы Коминтерново.

«На Горловском направлении из гранатометов и стрелкового оружия был обстрелян район КПВВ «Майорск», — добавил Басурин.

Стоит отметить, что число нарушений режима прекращения огня традиционно увеличивается в преддверии важных дипломатических встреч и переговоров с участием украинского лидера. В частности, такое положение дел фиксировалось неоднократно перед визитами Порошенко в США, страны ЕС, перед переговорами «нормандской четверки».

Кроме того, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко убежден, что украинская армия в разы увеличила количество обстрелов территории республики именно перед поездкой президента Украины Петра Порошенко на Генеральную Ассамблею ООН.

«Несмотря на все усилия Народной милиции ЛНР, ВСУ в одностороннем порядке сорвали «школьное перемирие». Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР резко обострилась, украинские силовики вновь начали применять тяжелую артиллерию. Количество обстрелов по территории республики с 13 сентября ежедневно увеличивалось. 13 сентября — 7 обстрелов, 14 сентября — 8, 15 сентября — 10, 16 сентября — 14, и за прошедшие сутки противник 30 раз нарушил режим прекращения огня. При обстрелах применялись запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские орудия 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы, БМП-2, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более трехсот сорока снарядов, мин и гранат», — отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Подполковник также уверен, что солдаты ВСУ стреляют по территории ЛНР из-за корыстных интересов. В ответ он пожалуется на украинскую армию международным наблюдателям и сделает доклад руководству.

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«Мы считаем, что обстрелы связаны с подготовкой выступления Порошенко на Генеральной Ассамблее ООН 20 сентября, а также отсутствием приказа в ВСУ на полный запрет ведения огня. Также применение оружия стимулировано денежной надбавкой за ведение активных боевых действий, которую пообещали Порошенко и министр обороны Украины Степан Полторак. Обращаемся к международным наблюдателям, Совместному центру по контролю и координации режима прекращения огня и ОБСЕ — зафиксировать допущенные украинскими силами нарушения и провести доклад своему руководству об обострении ситуации по вине украинской стороны. По всей линии соприкосновения активизировалось ведение разведки с применением беспилотных летательных аппаратов. Противник активно перемещает вооружение и технику, наращивает количество личного состава в зоне проведения карательной операции», — добавил Марочко.