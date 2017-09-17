Киев, 17 сентября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили предъявит три требования официальным властям Украины во время митинга, который пройдет в октябре в Киеве. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

По его словам, партия «Рух новых сил» планирует присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в столице Украины 17 октября.

При этом Саакашвили добавил, что в рамках мероприятия он планирует выдвинуть три требования к украинским властям: создание антикоррупционных судов, принятие нового избирательного закона, а также отмена депутатской неприкосновенности.

«А остальные требования мы (партия «Рух новых сил») будем собирать по всей Украине до 17 числа», — написал бывший президент Грузии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 г. экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили при поддержке сторонников удалось прорваться на территорию Украины через пункт пропуска «Шегини». Позже политик остановился в одной из гостиниц Львова.

Власти страны обвинили экс-губернатора Одесской области в незаконном пересечении границы и хулиганстве, однако задерживать не стали. 13 сентября Саакашвили начал череду поездок по территории Украины.

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