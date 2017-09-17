Киев, 17 сентября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об увеличении бюджета на оборону в 2018 году до 165,37 млрд гривен (около $6,4 млрд). Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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«Глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО, — говорится в сообщении. — Контроль за его выполнением возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что 5% от ВВП потратит Киев в 2018 году на оборонные расходы.

По его словам, в 2018 г. расходы на оборонную сферу на Украине будут разделены на 2 части: финансирование из общего фонда в размере порядка 156,4 млрд гривен ($6,15 млрд) и финансирование из специального фонда на основе предложений силовых министерств в размере порядка 6,3 млрд гривен ($250 млн).

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