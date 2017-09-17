Москва, 17 сентября, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации, Верхновый главнокомандующий Вооружённых сил России Владимир Путин проинспектирует действия Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения «Запад-2017», который пройдет на полигоне Лужский. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Mil.ru Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России ознакомился с ходом крупномасштабных учений

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка Путина на учения «Запад-2017» никак не связана с реакцией лидеров западных стран на эти учения.

«Путин его всегда посещает как главнокомандующий», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабные военные учения Вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии начались 14 сентября сразу на девяти полигонах обеих стран.

В течение недели военные проведут боевые стрельбы с применением сил и средств авиации и войск ПВО

Всего в учения участвуют 12,7 тыс солдат и офицеров.