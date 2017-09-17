Омск, 17 сентября, 2017, 15:37 — ИА Регнум. В воскресенье на Театральной площади прошёл массовый митинг омских профсоюзов, целью которого было привлечь внимание городской и областной власти к проблемам омичей.

Фотография участника митинга Омичи вышли на митинг за достойный труд

Исполняющий обязанности председателя Федерации омских профсоюзов Орест Обухов начал своё выступление с того, что призвал региональное правительство создать условия для самореализации молодёжи в Омске, при этом отметив, что за полгода из региона уехало уже больше пяти тысяч человек.

«Молодёжи негде работать! Она вынуждена уезжать. А те специализации, в которых нуждаются наши предприятия, почему-то не пользуются приоритетом у наших вузов и ссузов. Правительство должно локально проработать этот вопрос, чтобы каждый пригодился там, где родился! Больше внимания должно быть уделено профориентации и поддержке молодёжи!», — сказал Орест Обухов.

В митинге приняли участие представители регионального правительства. В ответ на заявление руководителя профсоюзных организаций о бездействии властей в отношении уезжающей молодежи руководитель департамента по труду Минтруда Марина Хамова рассказала о том, какая работа ведется по решению проблем.

«Я прошу вас понять, что правительство не бездействует. Мы уже изучили потребности омских организаций и предприятий. Они заявили о том, что для нормальной работы им необходимо трудоустроить девяносто тысяч специалистов в течение ближайших пяти лет. Девяносто тысяч вакантных мест в регионе есть для того, чтобы молодые люди могли работать здесь. Эти места сопровождаются достойным уровнем заработной платы и желанием работодателя обучить своего специалиста», — рассказала Марина Хамова.

На митинге была поднята проблема и невысоких зарплат в Омской области. Представитель Минтруда Марина Хамоваотметила, что правительство уделяет особое внимание реализации майских указов в части выплат заработных плат бюджетникам и борьбе с просроченной задолженностью.

«Мы понимаем, что важно не только количество рабочих мест, но и качество: высокий уровень оплаты труда, своевременная индексация выплат и отсутствие просрочек. С последним правительство борется особенно ожесточенно. За текущий год более 100 миллионов за текущий год было выплачено омичам. Это не конечная точка. Мы продолжаем работать над тем, чтобы организаций, которые имеют задолженность, было меньше», — пояснила Марина Хамова.

Орест Обухов отметил, что вознаграждения бюджетников до сих пор оставляют желать лучшего, а некоторые предприятия вообще не выплачивают зарплату.

«Мы требуем правительство принять меры по повышению зарплат: искать инвесторов, работать с предпринимателями, развивать экономику и так далее», — заявили профсоюзы.

Первый заместитель Министра образования Лариса Устинова подтвердила актуальность проблемы и рассказала о действиях правительства в данном направлении.

«Мы знаем и понимаем необходимость решать задачу повышения реальных доходов. И особенно работников образования! При всем дефиците областного бюджета правительство региона выделяет образование как приоритетное направление расходов. Дети должны учиться, педагоги должны трудиться в современных условиях. В нашей отрасли трудятся более 50 тысяч работников, на оплату труда которых ежегодно выделяется более 12 млрд рублей. За последние пять лет средняя заработная плата воспитателей детских садов увеличена на 64 процента, более чем на 30 процентов увеличена заработная плата учителей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения и преподавателей учреждений профессионального образования», — заявила Лариса Устинова.

Кроме того, Минобразования ставит целью до 2020 года довести МРОТ до размера прожиточного минимума. Более 500 миллионов рублей выделено на эти цели уже в текущем 2017 году. Кроме того, планируется индексация не менее чем на 4 процента заработной платы категорий работников, не охваченных майскими указами — это более 19 тысяч человек. На эти цели из областного бюджета уже в следующем году будет выделено порядка 200 миллионов рублей.

Орест Обухов отметил, что не ожидал в воскресный день ни такого количества пришедших, ни участия представителей власти в митинге. Кроме того, организатор митинга выразил надежду, что «региональная и городская власти займут очень конкретную и деятельную позицию по решению озвученных на митинге проблем».

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