Москва, 17 сентября, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (Санкт-Петербург) заявила, что инициатива США о размещении миротворческой миссии ООН на границе Российской Федерации и Народных Республик Донбасса. Об этом она заявила журналистам сегодня, 17 сентября.

Army.mil Миротоворцы ООН

Напомним, официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат на размещение вплоть до российско-украинской границы.

Матвиенко заявила, что в данной инициативе Вашингтона нет никакой логики.

«Логики никакой в этом предложении я не вижу», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что замыслы «окружить жителей … республик Донбасса, окружить их колючей проволокой, просто уничтожить этих людей» ни у кого не пройдут.

Матвиенко напомнила, что когда президент Российской Федерации Владимир Путин говорил о вводе миротворческой миссии в Донбасс, то речь шла исключительно о вводе «голубых касок» на линию фронта для обеспечения безопасности Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«И смысл был в том, что ввести миротворцев на линию соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние. А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают того, что там происходит, в зоне конфликта», — сказала Матвиенко.