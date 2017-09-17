Москва, 17 сентября, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин

Сегодня, 17 сентября, Атамбаеву исполняется 61 год. Он стал президентом в декабре 2011 года. В этом году истекает срок президентства Атамбаева. На второй срок он баллотироваться не намерен.

«Ваша деятельность на посту главы государства, направленная на решение актуальных задач социально-экономического развития Киргизии и укрепление её международных позиций, снискала вам заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом», — сказано в поздравительной телеграмме Путина.

Российский лидер отметил, что наша страна высоко ценит личный вклад Атамбаева в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между странами, в развитие конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ и других многосторонних структур.

Путин пожелал Атамбаеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Напомним, ранее Путин заявил, что высоко ценит в Атамбаеве надежность.