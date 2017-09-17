Омск, 17 сентября, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Фильм Алексея Учителя «Матильда» выходит в прокат 26 октября.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Николай и Матильда

Как ранее сообщало ИА REGNUM, картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Еще до начала проката фильм вызвал большой общественный резонанс.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призывала отозвать прокатное удостоверение. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» антироссийской и антирелигиозной провокацией.

Противники фильма считают, что созданный режиссером образ Николая II не соответствует образу канонизированного церковью императора.

В свою очередь, министр культуры Владимир Мединский заявил, что истерия, нагнетаемая вокруг работы Учителя, является беззаконием и цензурой, а также создает «опасный прецедент потакания безответственному кликушеству».

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