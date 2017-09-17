Мадрид, 17 сентября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. «Правительство Испании направило в Каталонию в эти выходные два вертолета и бригады быстрого реагирования, — сообщает информационно-аналитический портал El Confidencial. — В течение недели Министерство внутренних дел также разворачивало в автономии дополнительные подразделения полиции, перебрасываемых из разных частей Испании».

Lucien leGrey (Autor de la fotografía: A. Sierra) Испанская полиция

«Официально перегруппировка силовиков ведется с целью усиления мер по обеспечению безопасности населения, подразумевая, что продолжение подготовки каталонским руководством незаконного референдума по независимости может вызвать новые протестные акции, в ходе которых вероятны проявления насилия, — отмечает корреспондент издания Анхель Фернандес. — Недавние теракты, происшедшие в Барселоне и Камбрильсе, дают основания центральным властям проявлять пристальное внимание к тому, что происходит в автономном сообществе».

Автор подчеркивает, что «ради спокойствия в Каталонии центральные власти страны идут даже на заведомое ослабление полицейского контроля в других частях государства. В частности, сильно сократилось полицейское присутствие в Сеуте и Эль Эхидо (провинция Альмерия), готовы к переброске оперативные группы из Севильи, Валенсии, Леона, Мадрида, Сарагосы. В ближайшие дни ожидается прибытие в Барселону отряда конной полиции».

По данным журналиста, в Каталонию отправлены также специалисты по ядерной, химической и биологической защите (в автономии работает АЭС).

По данным другого издания, Elconfidencial Digital, руководитель полиции Каталонии Хосеп Траперо «определился с выбором и предпочел исполнять свои обязанности, предусмотренные положением о должности — распорядился о необходимости ведения работы по выявлению лиц, ведущих подготовку к референдуму. В частности, поставлена задача найти 6000 избирательных урн, хранящихся на неизвестном складе, и установить людей, которые их готовили».

Обстановка в автономии накаляется. Многие эксперты склоняются к мнению, что «правительство Мариано Рахоя всё-таки будет вынуждено прибегнуть к активированию 155 статьи Конституции Испании, приостанавливающей автономный статус нестабильного региона и допускающей введение внешнего управления им».