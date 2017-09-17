Омск, 17 сентября, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Митинг зоозащитников прошел в Омске. В рамках всероссийской акции «Закон нужен сейчас!» перед Музыкальным театром собрались неравнодушные омичи с плакатами.

Цитата из к/ф «Ко мне, Мухтар!» Реж. Семён Туманов. 1964. СССР Человек и собака

Пришедшие на митинг выразили свое отношение к отсутствию правовых мер пресечения живодерства в России, а также заявили о необходимости Закона в отношении людей, не только совершающих, но и пропагандирующий жестокость в отношении братьев наших меньших.

«Мы не готовы более мириться с безнаказанным живодерством, хватит уже плакать над трупами кошек, отравленных в подвалах или замерзших на дачах, хватит отворачиваться от ужасных кадров мучений животных, выложенных садистами в сети интернет, хватит спорить с очередным извращенцем, предлагающим в комментариях травить, стрелять, убивать иными способами животных. Пора наказывать за все это! Пора оградить наших детей от садистов, испытывающих тягу к причинению страданий животным и, тем самым, готовым и к причинению страданий и человеку!!, — заявили организаторы митинга.

Участники акции подписали манифест о скорейшем принятии закона «Об ответственном обращении с животными». Сбор подписей продлится еще неделю, до 27 сентября.

Собранные подписи объединят и копии отправят в администрацию Президента, правительство России и Госдуму.

Кроме того, пришедшие на митинг провели благотворительную акцию «Мешок добра».

Для спасенных с улиц бездомных животных приюты и благотворительные организации Омска принимали корма для кошек и собак, препараты от блох, глистов, витамины, миски, одноразовые пеленки, лотки, наполнители для лотков, поводки, ошейники и другие