Певек, Чукотский АО, 17 сентября, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Уникальный проект «Росэнергоатома» — единственная в мире плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) — станет демонстрационным экспонатом для потенциальных покупателей из-за рубежа. О целях заказчиков проекта сообщает 17 сентября Минвостокразвития.

Севмаш Проект плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов»

Плавучие энергоблоки могут использоваться в труднодоступных регионах Африки и Азии, которые обладают протяженной береговой линией и страдают от дефицита электроэнергии. По словам Виталия Трутнева, главы дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций филиала АО «Концерн Росэнергоатом», ПАТЭС может быть доставлена в любую точку мира и подключена к действующей энергосистеме.

«Уже сегодня мы видим заинтересованность потенциальных заказчиков в этом проекте. Но им важно ознакомиться с работой действующего энергоблока. После реализации проекта в Певеке мы сможем предлагать этот продукт на внешнем рынке», — отметил Виталий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, госкорпорация «Росатом» реализует проект единственного в мире плавучего атомного энергоблока. Строительство происходит на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, по его завершении плавучая АЭС будет транспортирована в Мурманск, где произойдет загрузка ядерного топлива в реакторы. Затем объект отправится в Певек. Запуск ПАТЭС синхронизирован с началом работ по выводу из эксплуатации Билибинской АЭС: остановка самой северной АЭС России начнется в 2019 году.

Проект плавучей атомной станции включен в госпрограмму «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», на его реализацию выделено 5 млрд рублей. Также программа предусматривает строительство атомных ледоколов нового поколения для проводок судов по трассам Северного морского пути, в арктических морях и устьях рек. Общий объем финансирования программы до 2020 года составит 260,4 млрд рублей.