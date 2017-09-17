Киев, 17 сентября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Украинские военные заявили, что на оккупированной территории Донецкой Народной Республики упал беспилотный летательный аппарат российского производства «Орлан-10». Об этом сообщается на официальной странице командования АТО (Антитеррористическая операция — так Киев называет боевые действия в Донбассе) в американской социальной сети Facebook сегодня, 17 сентября.

Mil.ru БПЛА

В штабе АТО утверждают, что система украинской ПВО не успела сбить БПЛА, так как он упал сам из-за технического сбоя системы. Украинские военные утверждают, что падение беспилотника, производящегося в России, доказывает факт участия страны в войне против Украины.

Кроме того, штаб АТО опубликовал фото аппарата — на его корпусе видны надписи на русском языке.

Утверждения украинских военных смехотворны, так как подобные беспилотники очень дешевы в производстве, а нанести надписи на русском языке не составит никакого труда.

Заявление штаба АТО явно преследуют пропагандистские цели.