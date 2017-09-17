Москва, 17 сентября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о завершении первого этапа российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Соответствующее заявление распространила пресс-служба российского военного ведомства сегодня, 17 сентября.

Mil.ru На учениях

Первый этап учений продолжался трое суток и завершился накануне, 16 сентября. Российские и белорусские военные отработали вопросы управления войсками при отражении нападения условного противника, обнаружили и уничтожили «диверсионные группы», а также блокировали «незаконные вооруженные формирования».

Напомним, совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» стартовали 14 сентября. В них принимают участие 12,7 тысячи военнослужащих ВС России и Белоруссии. Основной целью учений поставлено совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней и сопряжение перспективных систем управления войсками.

На Западе российско-белорусские учения вызвали небывалый ажиотаж. В частности, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в учениях якобы принимают участие более 100 тысяч человек и Россия должна пригласить на них наблюдателей их других стран. Фон дер Ляйен подчеркнула, что «нелегко принять ситуацию, когда вблизи твоих границ массовая концентрация чужих военных сил».