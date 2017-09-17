Нижневартовск, Югра, 17 сентября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Неожиданное развитие в Нижневартовске получила рядовая автоавария, которая произошла 7 сентября возле магазина «Птаха» около полуночи: один автомобиль, не соблюдая дистанцию, врезался в другую машину. В несерьёзной аварии никто не пострадал. Но европротокола не случилось: виновник ДТП мало того, что оказался нетрезв, как говорят очевидцы, он вызвал на подмену своих друзей, мол, не было его за рулём во время столкновения.

Агрессия

Мужчина по имени Ильдар проходил мимо. Согласился стать свидетелем ДТП с участием пьяного водителя. Дальше началось невообразимое, о чём Ильдар рассказал в эфире «ТНТ-Нижневартовск».

"Пострадавшая сторона попросила о том, чтобы я никуда не уходил, поэтому я остался. Виновный водитель сказал в мой адрес, что мы пробиваем твою семью, адрес, кончим твоих детей, изнасилуем твою жену», — свидетельствует на видео Ильдар.

Нетрезвый водитель вел себя крайне агрессивно, подтверждает охранник магазина «Птаха» Саид. Также охранник утверждает, что подоспевшие друзья виновника ДТП напали на Ильдара.

«Там начались просто выстрелы в затылок. Я увидел рукоятку пистолета и понял, что кончат. Удар в затылок. Два хлопка. Пуля пролетела рядом с ухом. Меня реально добивали. Охранники магазина спасли, защитили», — поясняет сам Ильдар.

Все участники инцидента на сегодняшний день найдены. Нападавшим инкриминировали хулиганство. По словам Ильдара, дело переворачивают так, что был всего один нападавший, а не трое. И этот единственный подозреваемый (1998 года рождения) заявляет, что у него хотели отобрать телефон, и ему пришлось защищаться.

«В кабинетах нашей полиции происходят чудеса, — рассказывает Ильдар. — Трое нападавших превращаются в одного. Нападавшим говорят, что им грозит максимум условка».

Неизвестно, какой беспрецедентный случай станет последней каплей жителей Нижневартовска, которые устали от регулярных громких разборок в стиле «лихих 90-х» со стрельбой и потерпевшими. Вартовчане в социальных сетях требуют отставки руководства местного УМВД.

«На улицах творится беспредел. И никто ничего не делает», — таков основной тон сообщений.

Недавно, 10 августа, на перекрёстке улиц Мира и Дружбы народов словесная перепалка между водителями автомобилей Merсedes и Hafei закончилась стрельбой из автомата. К счастью, патроны были холостыми, как сообщает УМВД по ХМАО. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ («Хулиганство»).

А 27 июля произошла перестрелка у торгового комплекса «Городок». В итоге массовой драки двух групп мужчин — трое раненых участников разборки. В местных СМИ называют причиной конфликта аварию на 16-м километре дороги Нижневартовск — Радужный, в которой погиб молодой человек. Сейчас этим инцидентом занимается СКР.

В конце февраля произошла громкая разборка возле лицея, на улице Омской. Неизвестные гнались за внедорожником и затем открыли огонь по находящимся внутри людям. Один из них погиб, второй получил травмы. Пуля попала и в учебный класс.

Резонансной была массовая драка и стрельба вечером 15 июля в караоке-баре. В результате разборок была травмирована выстрелом в голову 19-летняя девушка. Подозреваемый пока находится в розыске.

В связи со множественными случаями вооружённых разборок в местной прессе высказывали предположения о скорой отставке главы УМВД по Нижневартовску Владимира Авдеева. В пресс-службе управления МВД по ХМАО данную информацию не подтверждают.