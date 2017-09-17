Лондон, 17 сентября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. «Британский королевский флот имеет возможность отправить в море только четвертую часть своего корабельного состава — к этому привели сокращения финансирования ВМФ. Таким образом, из-за недостатка денежных средств, вооруженные силы Британии с большим трудом могут выступить на защиту интересов граждан страны, — пишет на страницах The Daily Telegraph редактор отдела военных новостей Кон Куфлин. — По данным из компетентных источников, на сегодня 13 из 19 фрегатов и эсминцев, имеющихся у британского флота, не в состоянии выйти в море, поскольку недоукомплектованы личным составом, недозагружены топливом, имеют полупустые склады продовольствия».

Бумажный кораблик

Журналист обращает внимание читателя на то, что даже попытавшись продемонстрировать заботу о людях, пострадавших от урагана «Ирма», Великобритания не смогла выглядеть солидно: «десантный корабль HMS Ocean, который должен был отправиться к месту катастрофы, задерживается с выходом на неделю из-за проблем с двигателем. Британские военно-морские силы доведены до такого состояния, что едва способны противостоять кому-либо. Личный состав их сократился в последний год на 4 тысячи человек».

Высокопоставленные источники, с которыми контактирует Кон Куфлин, отмечают, что «ограничение расходов на содержание вооруженных сил размером в 2% от ВВП страны может повлечь новые сокращения. Военные уже сейчас готовятся к дебатам по бюджету, которые состоятся в ноябре. Предстоит затяжная свара».

«Флот от осуществленного правительством серьезных сокращений оборонного бюджета пострадал сильнее других родов войск и в настоящее время испытывает значительную нехватку личного состава, из-за чего некоторые корабли, технически способные выйти в море для совершения операций, сделать этого не могут. В целом же, утверждают источники, запасы топлива у ВМФ столь малы, что тоже препятствуют отправке кораблей в поход. Британский флот превратился в объект насмешек коллег во всем мире», — завершает журналист.