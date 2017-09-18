Деревня Ясная Поляна, Тульская область, 18 сентября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Произведения Льва Толстого не могут оставить равнодушными читателей всего мира, а его герои настолько живые и полнокровные, что становятся собеседниками каждого, кто раскрывает книгу. Толстой не только глубочайший психолог, он исследует человека в тесной связи с обществом — с политическими, экономическими, социальными процессами. Именно потому герои его книг не остаются бесплотными фантомами, а обретают жизнь.

Лев Толстой

К сожалению, изучение человеческой природы с годами привело Толстого к разочарованию в человеке и к духовным поискам, которые можно назвать сектантскими. Поздний Толстой практически разорвал с современным ему обществом и проклял его основные светские и духовные институты, без которых вообще немыслимо историческое существование народа. Тем самым Толстой и толстовцы вывели себя из истории, погрузившись в «духовный» эскапизм. Тут их пути разошлись с путем такого крупного исторического деятеля, как Махатма Ганди, который испытал влияние Толстого, но сумел соединить принцип ненасилия с активной и успешной политической борьбой за освобождение своего народа.

Подробнее о роли Льва Толстого в русской и мировой культуре читайте здесь: Сектант, поборовший гения. История Льва Толстого

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