Санкт-Петербург, 17 сентября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») высказался по ситуации вокруг ареста кинорежиссера Кирилла Серебренникова, а также неоправданной популярности рэп-баттлов. Об этом депутат заявил в программе «Депутатская прикосновенность», съемки которой прошли в креативном пространстве «Цифербург» сегодня, 17 сентября.

Sm alien Виталий Милонов

Темой программы было обсуждение настоящего и будущего российской культуры.

В рамках программы Милонов высказал своё мнение об аресте режиссера Кирилла Серебренникова, который был художественным руководителем Гоголь-центра.

Депутат считает, что Серебренникова защищают потому, что это модно.

«У нас от абортов гибнут миллионы. И в то же время в интернете в соцсетях призывают спасать кошечек. И эти «мимими-посты» популярнее. На зонах людей пытают и убивают, а тут чувака посадили под домашний арест, и все возмущены», — заявил Милонов.

Он считает, что у Серебренникова «ещё не все плохо», а всем тем людям «накаченным силиконом и расфуфыренным» он посоветовал выйти и защитить какого-нибудь зека.

Кроме того, Милонов раскритиковал «творчество» главных петербургских героев августа — рэперов Оксимирона и Гнойного. Депутат заявил, что искренне не понимает, почему рэперы добились такой популярности (в определённых кругах). Рэп-баттлы Милонов назвал «музыкой помоек».

«Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять», — сказал Милонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Милонов известен своими абсурдными инициативами, которые он высказывает исключительно для провокации. Вся его политическая карьера основана на провокации и вбрасывании в общественное поле острых сомнительных и дискуссионных предложений. По этим предложениям он, пользуясь мандатом депутата, обычно инициирует какие-нибудь законопроекты, которые крайне редко принимаются.