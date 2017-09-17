Москва, 17 сентября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Бездоказательные обвинения в адрес российских ВКС со стороны возглавляемой США международной коалиции — еще одно свидетельство, что события в Сирии развиваются не по ее сценарию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Adamkou Довоенный Дейр-эз-Зор

В заявлении штаба коалиции говорится, что в результате действий ВКС вблизи Дейр-эз-Зора в 12.30 по Гринвичу 16 сентября ранения получили бойцы из числа партнеров коалиции. В документе также утверждается, что российская сторона знала о расположении в этом районе оппозиционеров и советников из коалиции.

«США никак не могут пережить, что сирийские правительственные войска, поддерживаемые российскими военными, опередили союзные американцам силы и первыми добрались до стратегически важнейшего пункта — Дейр-эз-Зора, взяв город под свой контроль», — отметил сенатор.

Уже ни для кого не секрет, что для США главное — не победить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а закрепиться в Сирии, оказывая определяющее влияние на ее послевоенное устройство, заявил парламентарий.

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с «Исламским государством"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинила российских военных в нанесении удара по позициям «Сирийских демократических сил».