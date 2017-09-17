Киев, 17 сентября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области, бывший президент Грузии и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве с тремя требованиями 17 октября. Об этом Саакашвили написал на своей странице в американской социальной сети Facebook сегодня, 17 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17-го числа», — написал Саакашвили.

Напомним, 10 сентября Саакашвили смог прорваться на Украину через границу с Польшей с помощью поддержки своих сторонников. При этом украинские власти не смогли воспрепятствовать прорыву Саакашвили, а лишь составили протокол об административном правонарушении. Экс-губернатор протокол подписал.

Украинские СМИ сообщают, что 19 сентября Саакашвили планирует провести масштабный митинг около украинского парламента с требованием предоставить ему право выступить перед депутатами.