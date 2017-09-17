Чебоксары, 17 сентября, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Чувашия специфически отмечает Год экологии и включается в федеральную программу по спасению Волги. Экологи отмечают, что в Чебоксарах состояние Волги в районе Казанской набережной (возле Якимовского оврага) ухудшается: сюда стекают нефтепродукты, при этом ниже по течению расположен новочебоксарский водозабор. По неофициальным данным, концентрация загрязняющих веществ на данном участке на выходе подземных вод превышает норматив в 95 тыс. раз. Выясняется, что здесь загрязняющие вещества сливаются в Волгу уже несколько лет. По данному факту правоохранительными органами инициирована доследственная проверка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Onf.ru Нефтяные разливы

О загрязнении Волги нефтепродуктами в районе Якимовского оврага Чебоксар горожане сообщили в региональный штаб ОНФ весной 2017 года. При выезде на место общественники обнаружили, что Якимовский ручей, впадающий в реку, практически полностью затянут маслянистой радужной пленкой, также отмечены следы нефтепродуктов на почве и характерный тяжелый запах. На запросы «ликвидировать загрязнение, администрация Чебоксар и профильное ведомство сообщили, что не обнаружили заражения нефтепродуктами».

Onf.ru Радужные разливы

В ходе разбирательств выяснилось, что власти не предпринимают действий уже в течение многих лет. Эксперт чувашского отделения «фронтовиков», гидрогеолог Вячеслав Николаев сообщил о том, что еще в 1990-е годы от дачников местного садового товарищества поступали жалобы на скапливающиеся в колодцах нефтепродукты:

«В свое время мы провели соответствующее исследование и подтвердили факт заражения почвы и воды, но региональные и муниципальные власти и надзорные органы власти нас тогда не услышали. Сейчас проблема «всплыла» наружу в прямом и переносном смысле. Из-за дождливой погоды субстанция уже не задерживается в почве и водоносном горизонте, а проходит на поверхность земли».

Onf.ru Слив в Волгу

Ситуация усугубляется тем, что ниже по течению расположен водозабор из Волги для населения Новочебоксарска. На сегодняшний день это единственный источник водоснабжения города.

Журналисты ГТРК «Чувашия», побывавшие на месте загрязнения, отмечают со ссылкой на Центр лабораторного анализа и технических измерений, что концентрация нефтепродуктов в почве, подземных водах и реке превышена по всем показателям, а в месте выхода подземных вод — в 95 тыс. раз. Дачники вспоминают, что когда-то здесь было много родников, а сейчас вода не пригодна ни для питья, ни для полива. И рассказывают жуткие истории 1990-х годов.

Onf.ru Речка загрязнена

«У нас человек взорвался, я его спасал, — рассказывает дачник, председатель садоводческого товарищества «Текстильщик» в 90-е годы Валерий Кудряшов журналистам ГТРК «Чувашия». — Было как: в овраге, на дне, по тому склону родники были, он решил у себя на участке родник сделать, яму выкопал, ждёт. Воды нет. Закурил. А там нефть выходит, пары нефти как взорвались. Он подпалился весь».

Onf.ru Слив в Волгу

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту загрязнения территории и слива в Волгу загрязняющих веществ следственное управление СКР проводит проверку.

«Лабораторные исследования показали значительное превышение концентрации нефтепродуктов в почве, подземных водах и образцах воды, взятых из водоемов на данном участке. Кроме того, по предварительным данным, из-за загрязнения погибли 62 вяза», — отмечал ранее старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.