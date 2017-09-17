Сеул, 17 сентября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сегодня, 17 сентября, заявил журналистам официальный представитель администрации южнокорейского лидера Пак Су Хён.

White House Photograph Office Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

Сообщается, что в ходе телефонного разговора лидеры США и Южной Кореи договорились усилить совместные санкции против Корейской Народной-Демократической Республики.

«Оба лидера согласились и далее укреплять тесное сотрудничество между странами и оказывать более практическое давление на Северную Корею, чтобы в КНДР осознали, что дальнейшие провокации приведут к увеличению дипломатической изоляции и усилению экономического давления», — заявил Хён.

Стоит отметить, что это уже второй телефонный разговор между Трампом и Хёном с начала сентября.

4 сентября президент Южной Кореи получил согласие от Трампа на приобретение большого объема американского военного снаряжения и оружия.