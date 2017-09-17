Санкт-Петербург, 17 сентября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга поздно вечером 16 сентября вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих из шести фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий бывшими и действующими сотрудниками 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Насилие

Как сообщало ИА REGNUM, четверо действующих и двое бывших сотрудников полиции Невского района подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (пункт «а» часть 3 статьи 286 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление — до 10 лет лишения свободы.

Решением суда уже заключен под стражу бывший замначальника 70 отдела полиции Артём Морозов, а также оперуполномоченный уголовного розыска данного отдела Сергей Котенко. Оба они свою вину не признают. Арест установлен до 27 сентября текущего года. «Срок меры (пресечения) объясняется окончанием срока следствия по данному уголовному делу», — пояснили в суде.

Материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего оперуполномоченного Андрея Барашкова, действующих «оперов» Кирилла Бородича, Александра Ипатова и заместителя начальника отдела полиции Михаила Антоненко, проходящих по тому же делу, будут рассмотрены Невским районным судом сегодня, 17 сентября.

По версии Следственного комитета, который расследует это уголовное дело, четверо действующих и двое бывших сотрудников полиции Невского района в апреле и мае 2017 года, применив физическую силу к двоим подозреваемым, задержали их и доставили в отдел полиции, где в отношении задержанных были совершены противозаконные действия.

В частности, как считает следствие, одного из задержанных избили дубинкой и электрошокером, а также прижигали его ноздри сигаретой. Второго задержанного обливали горячей водой, не давая снять одежду.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в связи с этими обвинениями проводится служебная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

«В случае установления вины полицейские будут уволены по дискредитирующим обстоятельствам, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе регионального Главка полиции.